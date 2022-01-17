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TEİS'ten maske uyarısı! Süslü, pullu maskelere dikkat bu işaret olmalı

TEİS'ten maske uyarısı! Süslü, pullu maskelere dikkat bu işaret olmalı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, son zamanlarda pullu, boncuklu, hangi malzemeden yapıldığı belli olmayan maskelerin satıldığına dikkati çekerek, Kovid-19'la mücadelede standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir cerrahi maskelerin kullanılması gerektiğini vurguladı.

TEİS'ten maske uyarısı! Süslü, pullu maskelere dikkat bu işaret olmalı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan,  Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanımı yaygınlaşan ve ulaşması kolaylaşan cerrahi maskelerin bazılarının güvenilir olmadığına işaret etti.

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TEİS'ten maske uyarısı! Süslü, pullu maskelere dikkat bu işaret olmalı

Sputniknews'te yer alan habere göre sağlığı riske atmamak için Sağlık Bakanlığının Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı, kaliteli ve güvenilir maskelerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Saydan, "Son zamanlarda piyasada pullu, boncuklu, farklı renklerde, hangi malzemeden yapıldığı belli olmayan maskeler türedi. Maske süs için değil, sizi ve etrafınızdaki insanları korumak için kullanılır.

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TEİS'ten maske uyarısı! Süslü, pullu maskelere dikkat bu işaret olmalı

Güvenilir ve kaliteli maskelerin ambalajında gerekli belge ve izinlere sahip olduğunu gösteren ibareler ile CE işareti bulunur." ifadelerini kullandı.

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TEİS'ten maske uyarısı! Süslü, pullu maskelere dikkat bu işaret olmalı

Saydan, maske seçiminde çok dikkatli ve titiz olunması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

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