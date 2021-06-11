'Tehlikeli bir şey' deyip Dansöz Asena konuştu: Tüylerim diken diken olur
4 yıl önce evlenerek sahne hayatından uzaklaşan Dansöz Asena yaptığı açıklamalarla olay oldu.
2017 yılında Hasan Dere ile evlenen eski oryantal Asena, Türkiye'den ayrılıp hayatını Almanya'da sürdürmeye başladı. Sosyal medya hesabı Instagram'ı ise oldukça aktif kullanan ünlü isim pozlarıyla sık sık gündem oluyor.
Sunuculuğunu Melis Baştuğ ve Bilge Şenel'in yaptığı 'Cadde Sohbetleri'ne, sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın ardından Asena konuk oldu. Ünlü dansçının merak edilen yaşamına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Boks hayatının nasıl gittiği sorulan Asena, "Profesyonel olarak ringe çıkmıyorum ama profesyonellerin çalıştığı gibi çalışıyorum" dedi.
"Kiminle ringe çıkmak istersiniz?" sorusuna ise Asena esprili bir dille yanıtı verdi.