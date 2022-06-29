Tehlike bitmedi! Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması İstanbul, Ankara, Antalya listeye bakın çok fena geliyor
Meteoroloji yeni hava durumu tahminlerini yayınladı. Bugün pek çok kentte sağanak yağış görülmeye devam edecek. Öte yandan sel, su baskını, heyecan tehlikesi de devam ediyor. Sıcaklıkta önemli bir değişiklik beklenmezken Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de fırtına bekleniyor. İşte bölge bölge son durum...
Köprüler yıkıldı, evleri, işyerlerini sular bastı bir çok vatandaş mahsur kaldı. Kuvvetli sağanak yağış felaketleri de beraberinde getirdi. Bugün için ürküten bir açıklama geldi. Yağış bitmiyor Özellikle Ankara ve İstanbul dikkat!
Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ’ın doğu, Antalya’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışa dikkat!
Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerindeki yağışlı havanın, yurdun kuzeydoğusuna doğru etkisini azaltacağını, hafta sonundan itibaren yağışlı ve soğuk havanın yurdu terk edebileceğini söyledi.