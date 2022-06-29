Tehlike bitmedi! Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması İstanbul, Ankara, Antalya listeye bakın çok fena geliyor

Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ’ın doğu, Antalya’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.