Tehdit, saldırı ve rüşvet! Osimhen kendisini görüntüleyen gazetecilere yapmadığını bırakmadı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen skandal bir olaya imza attı. 25 yaşındaki oyuncu eğlence mekanının çıkışında gazetecilere saldırıda bulundu. Osimhen, önce basın mensuplarını tehdit, ardından görüntüleri silmeleri için para teklif etti.
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in eğlence gecesi tatsız bitti. Mekân çıkışı görüntülenen futbolcu ve arkadaşları, fotoğraflarını çeken muhabirlere sert tepki gösterdi.
Galatasaray’da forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, İstanbul gecelerinde görüntülendi. Futbolcu arkadaşlarıyla Maslak 1453’teki Tofes 99 Sports Bar adlı mekandaydı.
Eğlence sonrası mekândan yaklaşık 10 kişilik arkadaş grubuyla birlikte ayrılan Victor Osimhen, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.
Tehdit eti: "Sizi mahvederim"
Görüntülendiğini fark edince sinirlenen Osimhen, muhabirlere sözlü saldırıda bulundu. Kameraları engellemeye çalışan ünlü futbolcu, görüntülerin silinmesini istedi.