Tedirgin eden gelişme: Yeni fay tespit edildi, üstelik bu fay haritada yok!

6 ÜZERİ DEPREM ÜRETME RİSKİ VAR

Son günlerde Gelenbe Fayı üzerinde 4.0 büyüklüğüne ulaşan depremler kaydedildiğini ifade eden Aykan, bu fay hattının 6.0 ve üzeri büyüklükte depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Kuzey-güney doğrultulu Gelenbe Fayı’nın stresi kuzeye veya güneye aktarabileceğini belirten Aykan, “Eğer stres kuzeye transfer olursa Balıkesir şehir merkezinden geçen Gökçeyazı Fayı, güneye transfer olursa Manisa Kırkağaç çevresi risk altına girebilir” diye konuştu.

Aykan, Sındırgı Fayı’nın tamamının henüz kırılmadığına dikkat çekerek, bölgede 6 ve üzeri büyüklükte bir depremin meydana gelme ihtimaline karşı uyardı.