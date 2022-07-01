Tedavisi bulunmuyor! Bu değişiklikler Alzheimer belirtileri olabilir!
Henüz tedavisi bulunmayan Alzheimer, hastalığı birçok kişinin yaş ilerledikçe en koltuğu hastalıklar arasında yer alıyor. Peki Alzheimer belirtileri nelerdir?
Çağımızın çaresi olmayan hastalıklar arasında yer alan Alzheimer, özellikle yaşlı kişilerin sıklıkla yaşadığı bir hastalık olarak biliniyor.
Hastalık direkt olarak beyni etkilediğinden hareketlerde ve davranışlarda Alzheimer'ın belirtileri bazen belli olabiliyor.
Araştırmacılar da halihazırda insanların Parkinson hastalığı ve Huntington hastalığını teşhis etmek için çizim yaparken ne kadar zorlandıklarına bakıyorlardı; ancak bu teknik, Alzheimer için nadiren kullanılıyordu.
Yeni çalışma, insanların ne sıklıkla durakladığı, çizimlerinin hızı ve kalemi nasıl tuttukları gibi faktörlere baktı.