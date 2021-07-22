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Tedavi görüyordu! Turgay Yıldız hayatını kaybetti: Sanat camiası yasa boğuldu

Tedavi görüyordu! Turgay Yıldız hayatını kaybetti: Sanat camiası yasa boğuldu

Başarılı oyuncu Turgay Yıldız 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yıldız'ın ölümüyle ilgili Cem Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu, Armağan Çağlayan, Zülfü Livaneli gibi birçok isim taziye mesajı yayınladı.

Tedavi görüyordu! Turgay Yıldız hayatını kaybetti: Sanat camiası yasa boğuldu

Politik skeçleriyle adından sıkça söz ettiren oyuncu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirmişti. Sanatçının Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Pıhtı oluşmuş şu an yoğun bakımda durumu iyi" denilmişti.

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Tedavi görüyordu! Turgay Yıldız hayatını kaybetti: Sanat camiası yasa boğuldu

Ankara'da tedavi gören Yıldız'dan acı haber geldi.  Levent Üzümcü, meslektaşı Turgay Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Tedavi görüyordu! Turgay Yıldız hayatını kaybetti: Sanat camiası yasa boğuldu

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Üzümcü, "Çok üzgünüm... Yolun ışık olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.

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Tedavi görüyordu! Turgay Yıldız hayatını kaybetti: Sanat camiası yasa boğuldu

Üzümcü TELE1’e yaptığı açıklamada Yıldız’ın bu sabah yaşamını yitirdiğini söyledi.

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