Tedavi görüyordu! Turgay Yıldız hayatını kaybetti: Sanat camiası yasa boğuldu
Başarılı oyuncu Turgay Yıldız 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yıldız'ın ölümüyle ilgili Cem Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu, Armağan Çağlayan, Zülfü Livaneli gibi birçok isim taziye mesajı yayınladı.
Politik skeçleriyle adından sıkça söz ettiren oyuncu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirmişti. Sanatçının Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Pıhtı oluşmuş şu an yoğun bakımda durumu iyi" denilmişti.
Ankara'da tedavi gören Yıldız'dan acı haber geldi. Levent Üzümcü, meslektaşı Turgay Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Üzümcü, "Çok üzgünüm... Yolun ışık olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.
Üzümcü TELE1’e yaptığı açıklamada Yıldız’ın bu sabah yaşamını yitirdiğini söyledi.