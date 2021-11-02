Tedavi gördüğü duyurdu! Asena geçmişini sildirecek: Evlenmeden önceki pozlarını...
4 yıl önce evlenerek sahne hayatından uzaklaşan Dansöz Asena, aldığı flaş kararla olay oldu.
2017 yılında Hasan Dere ile evlenen eski oryantal Asena, Türkiye'den ayrılıp hayatını Almanya'da sürdürmeye başladı. Sosyal medya hesabı Instagram'ı ise oldukça aktif kullanan ünlü isim, hayatını değiştirme kararı almıştı.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran oryantal, evlenmeden önce verdiği pozları sildirmek istediğini belirtti.
Asena, "Tüp bebek tedavisi görüyorum. Geçmişteki haberlerle yıpranıyorum, içeriklerin kaldırılması gerekiyor" dedi.
Hakimlik, haberlerin 10 yıllık süreyi aştığı için unutulma hakkı kazandığını belirledi ve Asena'nın talebi kabul edildi.