Tecavüzle suçlanan Fransız aktör Gerard Depardieu İstanbul'da balıkçı teknesinde yaşayacak!

Fransızların dünyaca ünlü sinema oyuncu, Gerard Depardieu, bundan sonra daha az ülkesinde yaşayıp İstanbul ve Dubai’de zaman geçirmek istediğini söyledi. Öte yandan geçtiğimzi günlerde bir kadına tecavüz ettiğine dair bir iddia ile hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkında Paris mahkemesinden yeni bir açıklama geldi. Sözcü'nün Fransız haber ajansı AFP'den aktardığına göre Paris mahkemesi, Depardieu hakkındaki suçlamaları düşürmeme kararı verdi.