Tecavüzle suçlanan Fransız aktör Gerard Depardieu İstanbul'da balıkçı teknesinde yaşayacak!
Oyuncu bir kadına tecavüz ile suçlanan ve geçtiğimiz günlerde Paris mahkemesinin hakkındaki suçlamayı düşürmediğini duyurduğu Fransız sinema yıldızı Gerard Depardieu, İstanbul’da balıkçı teknesinde yaşayacak.
Fransızların dünyaca ünlü sinema oyuncu, Gerard Depardieu, bundan sonra daha az ülkesinde yaşayıp İstanbul ve Dubai’de zaman geçirmek istediğini söyledi. Öte yandan geçtiğimzi günlerde bir kadına tecavüz ettiğine dair bir iddia ile hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkında Paris mahkemesinden yeni bir açıklama geldi. Sözcü'nün Fransız haber ajansı AFP'den aktardığına göre Paris mahkemesi, Depardieu hakkındaki suçlamaları düşürmeme kararı verdi.
İstanbul’daki teknemi apartman dairesi haline getirmiş: Euronews'te yer alan habere göre, iki büyük balıkçı teknesi aldığını belirten 73 yaşındaki yıldız, “Bunlardan birisi Dubai’de, ton balığı avı için kullanılan İstanbul’daki teknemi apartman dairesi haline getirdim.” dedi.
Film çekmek için Fransa’ya geleceğini ancak doğduğu ülkede çok fazla yaşamak istemediğini belirten Depardieu, sahibi olduğu üzüm bağlarını ve Paris’teki evini de satışa çıkardığını söyledi.
Haftalık L'Obs dergisine konuşan Depardieu, artık daha huzurlu bir yaşam peşinde olduğunu belirterek, dalgalara yelken açarak bu huzuru bulmayı umut ettiğini ifade etti.