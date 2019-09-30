Tecavüze uğradığını itiraf etti dünyaca ünlü oyuncunun kızından şoke eden açıklama
48 yaşındaki ünlü oyuncu Ewan McGregor'ın modellik yapan kızı Clara McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tecavüze uğradığını itiraf etti.
Instagram hesabından şoke eden bir yazı paylaşan Clara McGregor tecavüze uğradığını belirterek madde bağımlılığı olduğundan bahsetti. 23 yaşındaki Clara McGregor'ın paylaşımı, kısa süre içerisinde büyük ses getirdi.
Instagram hesabından yayımladığı itirafında akıl sağlığından bahsetmek istediğini belirteren Clara McGregor, "Bazı akıl sağlığı sorunlarımdan o kadar utandım ki, arkadaşlarına söylemek bile istemedim" dedi.
Çocuk yaşta terapiye başlamış: 4 yaşından beri anksiyete ile mücadele ettiğini, çocuk yaşta terapiye gitmeye başladığını belirten Clara, yapılan terapi ve psikanaliz için minnettar olduğunu söyledi.
Hayatını istediği gibi yaşayamamış: Geçmiş travmaları ile ilgilendiğini, bazılarını ise yakınlarda yaşadığından bahseden Clara, aksiyetesinin yaşamını olumsuz etkilediğini ve hayatını istediği gibi yaşayamadığını söyledi.