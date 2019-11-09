Tecavüze uğradı defalarca bıçaklandı! Üstelik bebeğinin gözü önünde oldu

Bıçaklayıp tecavüz etti: Evgenia yaşadığı hayata dayanamayarak ayrılmak istediğini söyledi ancak bu en büyük hatası oldu. Bebeği yanındayken Evgenia'ya birçok kez bıçak saplayan Ivanov daha sonra genç kadına tecavüz etti. Evgenia mahkemede yaşanan olayı gözyaşları içinde anlattı: