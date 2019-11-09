Tecavüze uğradı defalarca bıçaklandı! Üstelik bebeğinin gözü önünde oldu
RUSYA'da bir dönem modellik yapan 30 yaşındaki Evgenia Znamenschikova, sevgilisi tarafından dehşete maruz kaldı.
Rusya'da meydana gelen olayı şu anda tüm dünya konuşuyor. Evgenia Znamenschikova isimli bir eski model, 2 yıldır birlikte yaşadığı üstelik bir de çocuk sahibi olduğu Andrey Ivanov isimli bir adam tarafından tecavüze uğrayarak bebeğinin gözü önünde defalarca bıçaklandı.
Andrey Ivanov'la hapishanede tanıştığı öğrenilen Znamenschikova'nın ilk zamanlar güzel giden ilişkisi, bir süre sonra kabusa dönmeye başladı. Aşırı kıskanç olan Andrey Ivanov, eski modele hayatı adeta zehir etti.
2 yıl birlikte yaşayan çiftin bir de bebekleri oldu ancak hiçbir şey düzelmedi. Aksine daha kötüye gitmeye başladı. Ivanov, Evgenia'nın nefes almasına dahi izin vermiyordu.
Bıçaklayıp tecavüz etti: Evgenia yaşadığı hayata dayanamayarak ayrılmak istediğini söyledi ancak bu en büyük hatası oldu. Bebeği yanındayken Evgenia'ya birçok kez bıçak saplayan Ivanov daha sonra genç kadına tecavüz etti. Evgenia mahkemede yaşanan olayı gözyaşları içinde anlattı: