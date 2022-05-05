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Tecavüz skandalı! Seks oyuncaklarını kabul etti oyuncu Zara Phythian ilk kez konuştu: Ayda 2 kez...

Tecavüz skandalı! Seks oyuncaklarını kabul etti oyuncu Zara Phythian ilk kez konuştu: Ayda 2 kez...

Marvel'in Doctor Strange filminde Benedict Cumberbatch ile birlikte rol alan İngiliz aktris Zara Phythian ismi skandal olaya karıştı.

Tecavüz skandalı! Seks oyuncaklarını kabul etti oyuncu Zara Phythian ilk kez konuştu: Ayda 2 kez...

Marvel'in Doctor Strange filminde Benedict Cumberbatch ve Tilda Swinton ile birlikte rol alan İngiliz aktris Zara Phythian, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar da dahil olmak üzere 14 suçlamayla yargılanmaya başlandı.

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Tecavüz skandalı! Seks oyuncaklarını kabul etti oyuncu Zara Phythian ilk kez konuştu: Ayda 2 kez...

İngiltere'nin Nottinghamshire kentinde görülen mahkemede, 36 yaşındaki Phythian ve eşi 59 yaşındaki Victor Marke suçlamaların hedefinde. 

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Tecavüz skandalı! Seks oyuncaklarını kabul etti oyuncu Zara Phythian ilk kez konuştu: Ayda 2 kez...

Mahkemedeki suçlamalara göre, Hollywood yıldızı, 13 yaşındaki bir kızın içeceğine hap attı.

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Tecavüz skandalı! Seks oyuncaklarını kabul etti oyuncu Zara Phythian ilk kez konuştu: Ayda 2 kez...

Hollywood yıldızı daha sonra ona cinsel istismarda bulunup, görüntüleri kaydetmekle suçlanıyor. 

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