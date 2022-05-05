Tecavüz skandalı! Seks oyuncaklarını kabul etti oyuncu Zara Phythian ilk kez konuştu: Ayda 2 kez...
Marvel'in Doctor Strange filminde Benedict Cumberbatch ile birlikte rol alan İngiliz aktris Zara Phythian ismi skandal olaya karıştı.
Marvel'in Doctor Strange filminde Benedict Cumberbatch ve Tilda Swinton ile birlikte rol alan İngiliz aktris Zara Phythian, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar da dahil olmak üzere 14 suçlamayla yargılanmaya başlandı.
İngiltere'nin Nottinghamshire kentinde görülen mahkemede, 36 yaşındaki Phythian ve eşi 59 yaşındaki Victor Marke suçlamaların hedefinde.
Mahkemedeki suçlamalara göre, Hollywood yıldızı, 13 yaşındaki bir kızın içeceğine hap attı.
Hollywood yıldızı daha sonra ona cinsel istismarda bulunup, görüntüleri kaydetmekle suçlanıyor.