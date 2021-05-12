Tecavüz etti, göğsüne bıçak saplayıp başını taşla ezerek öldürdü! 4 yıllık sır aydınlandı

Korkunç olay, 15 Ağustos 2017'de, Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda mahalleli, çıplak kadın cesedi buldu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı kontrolde göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cesedin 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'a ait olduğu tespit edildi.