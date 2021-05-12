Tecavüz etti, göğsüne bıçak saplayıp başını taşla ezerek öldürdü! 4 yıllık sır aydınlandı
TRABZON'da, 4 yıl önce ormanlık alanda tecavüz edilip, göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak (24) cinayetinde jandarma ekipleri, katil zanlısını yakaladı. Katil zanlısı Mustafa G. (34) ile birlikte ona yardım eden N.P. (47) gözaltına alındı.
ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert’in günlerce gündemde tuttuğu Pınar Kaynak (24) cinayeti çözüldü, katil 4 yıl sonra yakalandı. Trabzon’da yaşanan korkunç olayda 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın vücudunda 5 ayrı sperm bulunmuştu. Talihsiz kadının defalarca tecavüze uğradığı, göğsüne bıçak saplandığı ve başı ezilerek öldürüldüğü belirtilmişti. Pınar Kaynak'ın katil zanlısı Mustafa G. yakaladı.
Korkunç olay, 15 Ağustos 2017'de, Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda mahalleli, çıplak kadın cesedi buldu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı kontrolde göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cesedin 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'a ait olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemede öldüren Kaynak'ın üzerinde sperm izleri tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, A.K. ve N.B.'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanan 2 sanık Adli Tıp raporu ile tahliye edildi
Haklarında 'canavar hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan N.B. ve A.K. için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca rapor hazırlandı. Raporda, Pınar Kaynak'ın üzerindeki sperm izi örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığı belirtildi.