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'Tecavüz edip parçalara ayıracağız' Dilan Koç ağlayarak yardım istedi korkunç tehditler

'Tecavüz edip parçalara ayıracağız' Dilan Koç ağlayarak yardım istedi korkunç tehditler

Sosyal medya fenomeni Dilan Koç, ağlayarak yardım istedi. Korkunç tehdit mesajları duyanların kanını dondurdu.

'Tecavüz edip parçalara ayıracağız' Dilan Koç ağlayarak yardım istedi korkunç tehditler

TikTok sayesinde tanınırlık elde edip fenomen haline gelen Dilan Koç, binlerce takipçisi bulunan sosyal medya hesabından ağlayarak yardım çağrısında bulundu. Büyükçekmece Adliyesi'nin önünden video paylaşan Koç, ölüm ve tecavüz tehditleri aldığını söyledi.

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'Tecavüz edip parçalara ayıracağız' Dilan Koç ağlayarak yardım istedi korkunç tehditler

Sesinin duyulmasını isteyen Dilan Koç, kendisine sahip çıkacak bir babasının da olmadığını, vefat ettiğini, gelen dehşet mesajları şu sözlerle anlattı:

 "Seni öldürüp parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız" diyorlar. "Senin baban yok" diyorlar. Evet benim babam yok öldü.''

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'Tecavüz edip parçalara ayıracağız' Dilan Koç ağlayarak yardım istedi korkunç tehditler

''Bana sahip çıkamaz doğru ama siz bana sahip çıkın. Ben ölmek istemiyorum. Bana şu an yardımcı olun. 

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'Tecavüz edip parçalara ayıracağız' Dilan Koç ağlayarak yardım istedi korkunç tehditler

''Ben ölmek istemiyorum, öldükten sonra sesimi duymanıza gerek yok. Bana şimdi yardım edin lütfen."

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