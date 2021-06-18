Tecavüz aldatma olayına Tuğba Coşkun bakın ne dedi! Mehmet Ali Erbil Seda Sayan kavgası
Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan'ın arasını bozan tecavüz iddiasıyla ilgili Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun konuştu.
Sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, bir dönem yakın dostu olan Seda Sayan’ın arayıp sormadığını sitem ederek "Seda Sayan, iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar" demişti.
Hafta sonu estetik kliniğine giden Erbil, sitemkar sözleri sonrasında 'Fransız Askısı' yaptıran Sayan'a gönderme yaparak "Seda Sayan'a benzemeye geldim" demişti.
İftar programı sunardı: Erbil sitemkar sözleri sonrasında oyuncu arkadaşı Tolga Yüce’nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyor" sözlerini paylaşarak kavganın fitilini ateşlemişti.
Herkesi korkutmuş: Bununla da yetinmeyen Erbil, "Beyaz Magazin" programına telefonla bağlanarak "Fatih Ürek'ten sonra Onur Büyüktopçu'yu da görevinden alıkoydu. Kimse kötü konuşamıyor, çünkü bu kadın 60 yıldır herkesi korkutmuş" ifadelerini kullanmıştı.