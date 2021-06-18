Tecavüz aldatma olayına Tuğba Coşkun bakın ne dedi! Mehmet Ali Erbil Seda Sayan kavgası

Sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, bir dönem yakın dostu olan Seda Sayan’ın arayıp sormadığını sitem ederek "Seda Sayan, iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar" demişti.