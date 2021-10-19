TDV İslam Ansiklopedisi Kabe ve Mescidi Nebevi'nin 140 yıllık tasvirlerini yayınladı

2013 yılında 44 cilt olarak baskısı tamamlanan, ardından iki ek cildi yayımlanan, 2014'ten itibaren internet üzerinden ücretsiz erişime açılan ve 2018'den itibaren de bir elektronik ansiklopedi haline gelen TDV İslam Ansiklopedisi, yeni bilgi ve görsellerle güncellenmeye devam ediyor. Yaklaşık 17 bin madde içeren ansiklopedinin mevcut maddelerinin güncelleneceği ve binlerce yeni maddenin ilave edileceği İkinci Edisyon çalışmaları da başlamış durumda.