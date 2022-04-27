TCL'de aşklarını dünya izlemişti! Kepezli Mürsel ile ABD'li eşinden haber var
Bir dönem Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Anne ve Mürsel'den güzel haber geldi. Facebook'ta tanışan iki farklı dünyanın insanı olan çift TLC'de yayınlanan Evliliğe 90 Gün programıyla tüm dünyaya aşklarını ispatlamıştı. Anna'ya düğünde takılan 5 lira, 'Your mom is pat pat' itirafı, Mürsel'in muhteşem İngilizce aksanı ve viral olan anlarıyla sosyal medyanın diline düşmüştü. Sevilen çiftten güzel haber geldi
TLC'nin sevilen reality programlarından Evliliğe 90 Gün programının fenomen ikilisi Mürsel Mistanoğlu ve Anna-Marie Campisi ilk bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşadı.
Amerika'da 90 Day Fiancé (90 Günlük Nişanlı) ismiyle yayınlanan ve ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Evliliğe 90 Gün programının yıldızı Mürsel Mistanoğlu, yeterli düzeyde olmayan İngilizcesi ve renkli karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.
90 günlük vizeleri süresince müstakbel eşleri ile ilk kez birlikte zaman geçirmek üzere Amerika'ya giden insanları konu alan programda yıldızı parlayan Mürsel ve Anna'nın diyalogları izleyenleri kahkahaya boğmuştu.
Ortak ilgi alanları arıcılık olan çift, programda evlenerek sosyal medyanın sevilen çiftlerinden biri haline geldi. Mutlu bir evlilik yürüten çiftin ilk bebeklerini kucaklarına aldığı öğrenildi.