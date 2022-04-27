TCL'de aşklarını dünya izlemişti! Kepezli Mürsel ile ABD'li eşinden haber var

Amerika'da 90 Day Fiancé (90 Günlük Nişanlı) ismiyle yayınlanan ve ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Evliliğe 90 Gün programının yıldızı Mürsel Mistanoğlu, yeterli düzeyde olmayan İngilizcesi ve renkli karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.