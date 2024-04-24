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TCG Anadolu'dan daha büyük olacak! Dev milli uçak gemisiyle ilgili ayrıntılar netleşiyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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TCG Anadolu'dan daha büyük olacak! Dev milli uçak gemisiyle ilgili ayrıntılar netleşiyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü (DPO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifi doğrultusunda, TCG Anadolu'dan daha büyük bir "milli uçak gemisi" tasarlıyor. Tasarım çalışmalarına başlanan uçak gemisinde, yerli ve milli insanlı-insansız hava araçları konuşlandırılacak

TCG Anadolu'dan daha büyük olacak! Dev milli uçak gemisiyle ilgili ayrıntılar netleşiyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda bulunan DPO, kapılarını basın mensuplarına açtı. Tersane Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin​​​​​​​ ile DPO Müdürü Doç. Dr. Mühendis Albay Hakan Uçar, tersanede ve Dizayn Proje Ofisi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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TCG Anadolu'dan daha büyük olacak! Dev milli uçak gemisiyle ilgili ayrıntılar netleşiyor

Buna göre, İstanbul Tersanesi Komutanlığının geçmişi, 1454'te Fatih Sultan Mehmet döneminde Haliç'te kurulan Tersane-i Amire'ye dayanıyor. 1999 Gölcük Depremi sonrası Pendik'e taşınan tersanede faaliyet gösteren DPO ise 1997'de Türkiye'nin ilk milli deniz harp platformu olan MİLGEM Projesini gerçekleştirmek amacıyla oluşturuldu.

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TCG Anadolu'dan daha büyük olacak! Dev milli uçak gemisiyle ilgili ayrıntılar netleşiyor

MİLGEM Proje Ofisi adıyla 12 Mart 2004'te faaliyetlerine devam eden bu birim, 2010'da yeniden Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü olarak isimlendirildi.

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TCG Anadolu'dan daha büyük olacak! Dev milli uçak gemisiyle ilgili ayrıntılar netleşiyor

EylüI 2015'ten itibaren tersanedeki yeni binasında faaliyetini sürdüren DPO, askeri gemi tasarım inşa standartlarını oluşturan, muharip gemilerin tekne, makine, elektrik ve savaş sistemleri ile sistem entegrasyon tasarımlarını yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzman kurumu olarak çalışıyor.

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