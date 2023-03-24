TBMM’nin 20 yıllık berberi vekil olmaya hazırlanıyor!
TBMM'nin 20 yıllık baş berberi Mümtaz Aslan, görevinden istifa ederek AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. İşte Baş Berber Aslan'ın seçim vaatleri...
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 20 yıllık berberi Mümtaz Aslan, Ak Parti’den milletvekili aday adayı oldu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan gibi birçok siyasi kişileri tıraş eden Mümtaz Aslan'ın, milletvekili vaatleri de berberlik üzerine...
TBMM’nin baş berberi Mümtaz Aslan, meslek hayatına 12 yaşında başladı. 23 yaşında iş yeri sahibi olan Aslan, 2003 yılında Meclis’te berber olarak çalışmaya başladı. İlerleyen dönemlerde baş berber olarak görev yapan Aslan, Meclis’teki görevinden istifa ederek Ak Parti’den milletvekili aday adayı oldu.
Demirel, Özal ve Erbakan’ı tıraş etti
Meclis’te çalıştığı sürede tıraş ettiği siyasi kişilerden bahseden Mümtaz Aslan, Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan gibi birçok siyasi kişileri tıraş ettiğini belirterek, “Milletvekillerimi çok seviyorum, onlarda beni çok seviyor. Mesleğimi severek yapıyorum” dedi.
“TBMM’ye geldiğim zaman sorunları çözeceğim”
Berber esnafının çok sorunları olduğunu ifade eden Aslan, “Çırakların olsun, kalfaların olsun, iş yeri olan dükkan sahiplerinin gerçekten çok sorunları var. Ben bunların sorunlarının hepsini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldiğim zaman en iyi şekilde çözüp, onlara yardımcı olacağım, en iyi şekilde onları temsil edeceğim” diye konuştu.