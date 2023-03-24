 TBMM’nin 20 yıllık berberi vekil olmaya hazırlanıyor!

“TBMM’ye geldiğim zaman sorunları çözeceğim”

Berber esnafının çok sorunları olduğunu ifade eden Aslan, “Çırakların olsun, kalfaların olsun, iş yeri olan dükkan sahiplerinin gerçekten çok sorunları var. Ben bunların sorunlarının hepsini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldiğim zaman en iyi şekilde çözüp, onlara yardımcı olacağım, en iyi şekilde onları temsil edeceğim” diye konuştu.