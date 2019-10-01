TBMM'deki resepsiyonda dikkat çeken kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından TBMM'nin 27. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyondaki yiyecekleri hazırlayan aşçılar ile fotoğraf çektirdi