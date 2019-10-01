TBMM'deki resepsiyonda dikkat çeken kareler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM'de verilen resepsiyona katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resepsiyona gelişinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop karşıladı. Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile tokalaştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyonda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından TBMM'nin 27. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan misafirlere ikramda bulundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından TBMM'nin 27. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyondaki yiyecekleri hazırlayan aşçılar ile fotoğraf çektirdi
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