TBMM'de yemek ücretlerine zam! Etli yemekler kaç lira oldu?

TBMM'de, Üyeler Lokantası ile Bahçe Restoran ve kafeteryada sunulan yemeklere yüzde 50-100 arasında zam yapıldı.

TBMM'de yemek ücretlerine zam! Etli yemekler kaç lira oldu? - Resim: 1

Kuver ücreti 6 liradan 8 liraya yükseltilirken çorba 23 lira, etli yemekler 100 TL olarak belirlendi. 

TBMM'de yemek ücretlerine zam! Etli yemekler kaç lira oldu? - Resim: 2

Karışık pizzanın fiyatı 200 liraya yükseltilirken Bahçe Restoran'daki dönerin fiyatı 290 TL oldu.

TBMM'de yemek ücretlerine zam! Etli yemekler kaç lira oldu? - Resim: 3

TBMM'de ana binadaki Üyeler Lokantası'nda sulu yemeklere yüzde 55 zam uygulandı. Kuver ücreti 6 liradan 8 liraya yükseltildi.

TBMM'de yemek ücretlerine zam! Etli yemekler kaç lira oldu? - Resim: 4

ETLİ YEMEKLER 100 TL OLDU

Çorba 23 lira, salata ve cacık 15'er lira, zeytinyağlı enginar 82 tl, etli yemekler 100 TL olarak belirlendi.

