TBMM'de yemek ücretlerine zam! Etli yemekler kaç lira oldu?
|
TBMM'de, Üyeler Lokantası ile Bahçe Restoran ve kafeteryada sunulan yemeklere yüzde 50-100 arasında zam yapıldı.
Kuver ücreti 6 liradan 8 liraya yükseltilirken çorba 23 lira, etli yemekler 100 TL olarak belirlendi.
Karışık pizzanın fiyatı 200 liraya yükseltilirken Bahçe Restoran'daki dönerin fiyatı 290 TL oldu.
TBMM'de ana binadaki Üyeler Lokantası'nda sulu yemeklere yüzde 55 zam uygulandı. Kuver ücreti 6 liradan 8 liraya yükseltildi.
ETLİ YEMEKLER 100 TL OLDU
Çorba 23 lira, salata ve cacık 15'er lira, zeytinyağlı enginar 82 tl, etli yemekler 100 TL olarak belirlendi.
