Tazminat dudak uçuklatmıştı Acun Medya ile Şehrazat anlaşmaya vardı

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat, Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak "Aynen Öyle", "Kınalı Bebek", "Yaz Yaz Yaz", "Yalnızlığa Hüküm Giydim", "Adaletsiz Yar", "Kıyamam", "Maazallah" ve "Çek Babam Çek" adlı eserlerinin programlarda izinsiz kullanıldığı belirterek Acun Medya ve TV 8 kanalına tazminat davası açmıştı.