Tazminat dudak uçuklatmıştı Acun Medya ile Şehrazat anlaşmaya vardı
Acun Medya ve Şehrazat arasındaki dava düştü. Binlerce lira tazminat davası isteyen Şehrazat, Acun Medya ile anlaşmaya vardı.
İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar ve avukatları katılmadı. Davacı Şehrazat'ın izinsiz kullanılan eserlerinin mahkemece tespit edilen bedellerini kabul ederek, şikayetinden vazgeçtiği duruşmada belirtildi.
Hakim, davacı Şehrazat'ın avukatlarının şikayetlerinden vazgeçtikleri ve davalı tarafla uzlaşma sağlandığını ifade eden dilekçeyi mahkemeye sunduklarını açıkladı.
Bunun üzerine mahkeme davanın düşürülmesi yönünde karar verdi.
Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat, Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak "Aynen Öyle", "Kınalı Bebek", "Yaz Yaz Yaz", "Yalnızlığa Hüküm Giydim", "Adaletsiz Yar", "Kıyamam", "Maazallah" ve "Çek Babam Çek" adlı eserlerinin programlarda izinsiz kullanıldığı belirterek Acun Medya ve TV 8 kanalına tazminat davası açmıştı.