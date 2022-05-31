Taze gelin Hadise Rihanna'ya özendi! O detay takipçilerin gözünden kaçmadı...
Ünlü şarkıcı Hadise, Amerika'nın New York şehrinde verdiği konserinde giydiği Valentino imzalı siyah transparan elbisesiyle sahneye çıktı. Hadise'nin giydiği elbiseyi daha önce dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Rihanna'nın giydiği dikkatlerden kaçmadı. Oscar partisine söz konusu elbiseyle giden yıldız Rihanna, göbeğini açıkta bırakan detayıyla çok konuşulmuştu.
New York'taki sevenlerine dans gösterileri ve şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatan Hadise'nin, dünyaca ünlü yıldız Rihanna'nın giydiği elbiseyi giymesi dikkatlerden kaçmadı. Güzel şarkıcı Instagram'dan, "Geçtiğimiz gece New York’un en önemli kültür merkezlerinden birinde sahnedeydim. Saatler öncesinden oluşan kuyruklar, alkışlarınız ve enerjiniz için çok teşekkür ederim. Asla unutmayacağım! 🖤" ifadeleriyle konser paylaşımı yaptı.
Ünlü şarkıcı çok konuşulan Valentino imzalı siyah transparan elbisesini yukardan topladığı saç modeliyle tamamladı. Instagram'dan Amerika konseri pozlarını, "NYC in @maisonvalentino 🖤" sözleriyle paylaştı.
Güzel şarkıcı, konser öncesi New York Başkonsolosluğu’nun Türk Evi’nde gerçekleştirdiği daveti Instagram hesabından duyurdu. Hadise, "New York Başkonsolosluğu’nun Türk Evi’nde gerçekleştirdiği davete katılmaktan mutluluk duydum. Başkonsolos Sayın Reyhan Özgür’e daveti ve misafirperverliği için teşekkür ederim." dedi.
Hadise geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından paylaştığı, kısa ve sarı saçlı değişik pozuyla Kardashian kardeşlerin tarzına benzetilmişti. Güzel şarkıcı paylaşımında, rap şarkıcısı Murda'yı etiketleyerek, "Baby İmdat!" yazmıştı. Paylaşımdan ikilinin yeni bir düet çıkaracağı anlaşılmıştı.