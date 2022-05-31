Taze gelin Hadise Rihanna'ya özendi! O detay takipçilerin gözünden kaçmadı...

New York'taki sevenlerine dans gösterileri ve şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatan Hadise'nin, dünyaca ünlü yıldız Rihanna'nın giydiği elbiseyi giymesi dikkatlerden kaçmadı. Güzel şarkıcı Instagram'dan, "Geçtiğimiz gece New York’un en önemli kültür merkezlerinden birinde sahnedeydim. Saatler öncesinden oluşan kuyruklar, alkışlarınız ve enerjiniz için çok teşekkür ederim. Asla unutmayacağım! 🖤" ifadeleriyle konser paylaşımı yaptı.