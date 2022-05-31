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Taze gelin Hadise Rihanna'ya özendi! O detay takipçilerin gözünden kaçmadı...

Taze gelin Hadise Rihanna'ya özendi! O detay takipçilerin gözünden kaçmadı...

Ünlü şarkıcı Hadise, Amerika'nın New York şehrinde verdiği konserinde giydiği Valentino imzalı siyah transparan elbisesiyle sahneye çıktı. Hadise'nin giydiği elbiseyi daha önce dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Rihanna'nın giydiği dikkatlerden kaçmadı. Oscar partisine söz konusu elbiseyle giden yıldız Rihanna, göbeğini açıkta bırakan detayıyla çok konuşulmuştu.

Taze gelin Hadise Rihanna'ya özendi! O detay takipçilerin gözünden kaçmadı...

New York'taki sevenlerine dans gösterileri ve şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatan Hadise'nin, dünyaca ünlü yıldız Rihanna'nın giydiği elbiseyi giymesi dikkatlerden kaçmadı. Güzel şarkıcı Instagram'dan, "Geçtiğimiz gece New York’un en önemli kültür merkezlerinden birinde sahnedeydim. Saatler öncesinden oluşan kuyruklar, alkışlarınız ve enerjiniz için çok teşekkür ederim. Asla unutmayacağım! 🖤" ifadeleriyle konser paylaşımı yaptı. 

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Taze gelin Hadise Rihanna'ya özendi! O detay takipçilerin gözünden kaçmadı...

Ünlü şarkıcı çok konuşulan Valentino imzalı siyah transparan elbisesini yukardan topladığı saç modeliyle tamamladı. Instagram'dan Amerika konseri pozlarını, "NYC in @maisonvalentino 🖤" sözleriyle paylaştı.

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Taze gelin Hadise Rihanna'ya özendi! O detay takipçilerin gözünden kaçmadı...

Güzel şarkıcı, konser öncesi New York Başkonsolosluğu’nun Türk Evi’nde gerçekleştirdiği daveti Instagram hesabından duyurdu. Hadise, "New York Başkonsolosluğu’nun Türk Evi’nde gerçekleştirdiği davete katılmaktan mutluluk duydum. Başkonsolos Sayın Reyhan Özgür’e daveti ve misafirperverliği için teşekkür ederim." dedi.

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Taze gelin Hadise Rihanna'ya özendi! O detay takipçilerin gözünden kaçmadı...

Hadise geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından paylaştığı, kısa ve sarı saçlı değişik pozuyla Kardashian kardeşlerin tarzına benzetilmişti. Güzel şarkıcı paylaşımında, rap şarkıcısı Murda'yı etiketleyerek, "Baby İmdat!" yazmıştı. Paylaşımdan ikilinin yeni bir düet çıkaracağı anlaşılmıştı.

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