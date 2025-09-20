BIST 11.294
Taze gelin Bestemsu Özdemir'den düğün sonrası ilk açıklama! Evlilik çok güzel gidiyor

Geçtiğimiz ay eski basketbolcu Ersin Görkem ile evlenen Bestemsu Özdemir; "Evlilik çok güzel gidiyor. Her şey yolunda" dedi

Taze gelin Bestemsu Özdemir'den düğün sonrası ilk açıklama! Evlilik çok güzel gidiyor - Resim: 1

Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün Kadıköy’deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

Taze gelin Bestemsu Özdemir'den düğün sonrası ilk açıklama! Evlilik çok güzel gidiyor - Resim: 2

Elinde, ailesinin ve kendisinin de bir dönem ikamet ettiği Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ait evraklar bulunan Bestemsu Özdemir’in aceleci tavırları dikkat çekti.

Taze gelin Bestemsu Özdemir'den düğün sonrası ilk açıklama! Evlilik çok güzel gidiyor - Resim: 3

Geçtiğimiz ay eski basketbolcu Ersin Görkem ile Fethiye’de evlenen oyuncu, muhabirlerin, "Evlilik nasıl gidiyor?" sorusuna; "Çok güzel, her şey yolunda" yanıtını verdi.

Taze gelin Bestemsu Özdemir'den düğün sonrası ilk açıklama! Evlilik çok güzel gidiyor - Resim: 4

Muhabirlerin, "Bebeğinizin sağlığı nasıl?" sorusuna ise; "Gayet iyi, her şey yolunda. Teşekkür ederim" diyerek, hızlı adımlarla otomobiline bindi.

