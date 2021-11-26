Taze çift Mehmet Erdem ve Vildan Atasever'in evliliğinde Defne Samyeli krizi

9 Eylül'de nikah masasına oturan ünlü çift Mehmet Erdem ve Vildan Atasever'den geçtiğimiz günlerde müjdeli haber geldi. Bir süredir ekranlardan uzakta olan oyuncu Vildan Atasever'in bebek beklediği ortaya çıktı. Şu sıralar hamilelik haberleriyle gündemde olan ünlü oyuncu bu kez kıskançlık kriziyle magazin gündeminde...