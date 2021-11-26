Taze çift Mehmet Erdem ve Vildan Atasever'in evliliğinde Defne Samyeli krizi
Eşi Mehmet Erdem ile birlikte sahne alacak olan Defne Samyeli'ni kıskanan ünlü oyuncu Vildan Atasever kriz çıkardı... Mehmet Erdem'in yerine Hüsnü Şenlendirici geldi...
9 Eylül’de nikâh masasına oturarak 1 yıllık ilişkilerini resmileştiren Vildan Atasever ve Mehmet Erdem,ilk kıskançlık kavgasını Defne Samyeli yüzünden yaşamış! Bir yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz Eylül ayında nikahla taçlandıran 43 yaşındaki ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile 40 yaşındaki oyuncu Vildan Atasever'in evliliklerinde Defne Samyeli krizi çıktı.
4 aylık hamile olduğu iddia edilen Atasever, eşini Defne Samyeli'den kıskanınca Mehmet Erdem konser programını iptal etmek zorunda kaldı.
9 Eylül'de nikah masasına oturan ünlü çift Mehmet Erdem ve Vildan Atasever'den geçtiğimiz günlerde müjdeli haber geldi. Bir süredir ekranlardan uzakta olan oyuncu Vildan Atasever'in bebek beklediği ortaya çıktı. Şu sıralar hamilelik haberleriyle gündemde olan ünlü oyuncu bu kez kıskançlık kriziyle magazin gündeminde...
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Çiçeği burnunda evli çift ilk kıskançlık krizlerini yaşadılar.