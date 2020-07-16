Taze baba Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun'la doğum sonrası ilk pozu verdi
3 gün önce anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, doğum sonrası ilk fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Çift, üç gün önce ilk bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşadı. Çift, oğullarına 'Marsel' adını verdi. Eşi ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Erkan Kolçak Köstendil, altına şu duygusal sözleri not düştü:
"Duygularımı anlatabilecek kadar kalemim kuvvetli değil ama en azından teşekkür edebilirim. Başta bilgisi ve sevgisiyle her şeyi gözümüz kapalı emanet ettiğimiz doktorumuz Yusuf Olgaç'a, bizi 7/24 yalnız bırakmayan ve sürece hazırlayan ebe Hayriye'ye, sporla beni bile doğurtabilecek olan Özlem İncesu Güveli'ye, bizimle yakından ilgilenen tüm hastane personeline teşekkürlerimi sunarım Allah'a şükür! Canına kurban Cansu. Hoş geldin oğlum..."
Cansu Tosun da aynı kareleri paylaşarak, şunları yazdı:
"Sizin ile bu benzersiz anların karelerini paylaşmak istedik. Tarifsiz derler ya hep... gerçekten öyleymiş. 41 haftanın sonunda bu mucizeye kavuştuk ve Erkan sen nasıl bir eş, sevgili, arkadaş, ruh ve babasın... Her saniyesini için mucizelere inan (bu yolculuğa giren yada girmek isteyen herkese güç ve inanç diliyorum.. kolaylık ile geçsin.)"
Öte yandan sosyal medya hesabından hamilelik günlerini paylaşan güzel oyuncu Cansu Tosun, oğlu Marsel'i kucağına aldığını yakın dostları oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak vermişti.