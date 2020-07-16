Taze baba Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun'la doğum sonrası ilk pozu verdi

Cansu Tosun da aynı kareleri paylaşarak, şunları yazdı:

"Sizin ile bu benzersiz anların karelerini paylaşmak istedik. Tarifsiz derler ya hep... gerçekten öyleymiş. 41 haftanın sonunda bu mucizeye kavuştuk ve Erkan sen nasıl bir eş, sevgili, arkadaş, ruh ve babasın... Her saniyesini için mucizelere inan (bu yolculuğa giren yada girmek isteyen herkese güç ve inanç diliyorum.. kolaylık ile geçsin.)"