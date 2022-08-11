Taze aşka nazar değdi! Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç çiftinden üzen haber
Tolga Güleç ve Yasemin Kay Allen geçtiğimiz nisan ayında taze aşklarını sevenleriyle paylaşmışlardı. Uyumları ve aşklarıyla herkesi hayran bırakan oyuncu çiftten hayranlarını üzen haber geldi.
İngiliz asıllı ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen 2020 yılında sevgilisi Jonny Grant ile ayrıldıktan sonra kendisi gibi oyuncu Tolga Güleç ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşkları nisan ayında başlayan taze çiftten hayranlarını üzen haber geldi. Ünlü çift birbirlerini tamamen sildi.
Yasemin Kay Allen hem aşk hayatı hem de kariyeri ile magazin dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alıyor.
Jonny Grant ile 2020 yılında biten ilişkisinin ardından gönlünü kendisi gibi oyuncu olan birine kaptırmıştı.
Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Ahmet karakteriyle hafızalara kazınan yetenekli oyuncu Tolga Güleç ve Yasemin Allen yeni bir aşka yelken açmıştı.