Taze aşka nazar değdi! Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç çiftinden üzen haber

İngiliz asıllı ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen 2020 yılında sevgilisi Jonny Grant ile ayrıldıktan sonra kendisi gibi oyuncu Tolga Güleç ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşkları nisan ayında başlayan taze çiftten hayranlarını üzen haber geldi. Ünlü çift birbirlerini tamamen sildi.