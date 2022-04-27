Taze anne Seray Sever ikizleri hakkında ilk kez konuştu: Sofia yanımda Alya kuvözde

Zorlu bir doğum süreci geçiren Sever, yaşadıklarını anlattı: “Çok şükür iyiyiz. Operasyon zorluydu. Doktorum Murat Emanetoğlu, doğum koçum Ayşe Yıldız beni çok güzel yönetti. Hastane sürecimiz de devam ediyor. Toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34’üncü haftada doğdular. Bebişlerin de ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde. Ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz.”