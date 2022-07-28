Taze anne Hande Soral bebeğiyle ilk tatiline çıktı! Bodrum'da eşiyle romantizm yaptı
Hande Soral ve İsmail Demirci çifti bebekleriyle ilk tatillerine çıktılar. 5 yıllık evli olan çift geçtiğimiz mayıs ayında oğulları Ali'yi kucaklarına almışlardı. Bodrum'da tatil yapan çift oğullarıyla romantik anlar yaşadı.
2017 yılında evlenen oyuncu çift Hande Soral ve İsmail Demirci geçtiğimiz mayıs ayında ilk çocuklarını kucaklarına almışlardı. Oğullarına Ali adını veren ünlü çift bebekleriyle ilk tatillerine çıktılar. Bodrum'da tatil yapan çift iskelede romantik anlar yaşarken oğullarını dayısına emanet ettiler.
İsmail Demirci ile beş yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Hande Soral, iki ay önce anne olmuştu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz mayıs ayında Ali adını verdikleri oğullarını kucağına almıştı.
Oğluna bakıcı tutmayacağını ve anneannesi ile birlikte büyüteceğini açıklayan ünlü oyuncu altı ay televizyon dünyasından uzak kalacağını söylemişti.
Hande Soral-İsmail Demirci çifti, oğulları Ali'yle ilk tatillerine çıktılar! Ünlü çift iki aylık oğulları ile çıktıkları Bodrum tatilinde keyifli anlar yaşadı.