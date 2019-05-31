Taze anne Fahriye Evcen bebeğinden ayrılmadan kilo vermenin yolunu buldu!
Yakın zamanda bebeği Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, Karan bebekten ayrılmadan doğum kilolarından kurtulmanın yolunu buldu.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında sade bir törenle evlenmişlerdi. Ünlü çiftinin bebekleri Karan da geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelmişti. Fahriye Evcen'in Karan bebeği bir an olsun yalnız bırakmadığı söylenmişti. Evcen, oğlunun yanından ayrılmadan doğum kilolarından kurtulmanın da yolunu buldu.
Oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, doğum kilolarından kurtulmak için pilatese başladı. Anneliği görüntüsünden daha ağır basan güzel oyuncu, annesinin yardımıyla büyüttüğü oğlu Karan'ı bir an olsun yalnız bırakmak istemeyen güzel oyuncu, bunun için evin bir odasını fitness salonuna çevirdi.
Güzel oyuncu Evcen'in evinin bir odasını fitness salonuna çevirmenin ardından doğum kilolarından kurtulmak için kendisine özel bir spor hocası tuttuğu da söylendi.
Evcen'in doğumdan sonra sosyal medya hesabından yapacağı paylaşımlar merakla beklenirken Evcen, doğum yaptığı günden beri sadece reklam anlaşması yaptığı dünyaca ünlü lens firmasıyla ilgili paylaşımlar yapıyor.