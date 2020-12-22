Taze anne Ceyda Ateş hamilelik kilolarından kurtuldu bakın ne kadar kilo vermiş
Geçtiğimiz haftalarda anne olan Ceyda Ateş, doğum kilolarından kurtuldu. Ateş, şu an 50 kilo olduğunu söyledi.
2018 yılında Miami'de evlenen Ceyda Ateş-Buğra Toplusoy çifti, geçtiğimiz haftalarda bebekleri Talya'yı kucaklarına aldı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Ateş, takipçilerinin sorularını yanıtladı.
31 yaşındaki Ceyda Ateş, bir takipçisinin, "Hamilelikte ne kadar kilo aldınız?" sorusuna, "47 kilo ile başladım, 56 kilo ile tamamladım. Şu an 50'yim" cevabını verdi.
Oyuncu, kızı için dadı tutmadığını ve eşi Buğra Toplusoy ile birlikte baktıklarını da ifade etti.
Ateş, gönderisine, "Günlük yapılan yürüyüşler annelere ve bebeklere iyi geliyor. Biz başladık" notunu düşmüştü.