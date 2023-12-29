Taylandlı eşi sevdiği için yetiştirmeye başladı, şimdi ihraç ediyor!

Türkiye'de yaşayan Tayland ve Endonezyalılar başta olmak üzere Uzak Doğuluların papayayı çok tercih ettiğini dile getiren Uysal, yetiştirdiklerinin yanı sıra diğer üreticilerden de ürün satın alarak talebi karşılamaya çalıştığını belirtti.

Papayanın sarısının meyve, yeşilinin sebze olarak satıldığını anlatan Uysal, "Gürcistan, Irak ve Bulgaristan'a gönderiyorum. Özellikle Gürcistan'dan yoğun talep var, orada çok fazla Uzak Doğu restoranı var. Türkiye'de yaşayan Uzak Doğululardan da talep çok." diye konuştu.