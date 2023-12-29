Taylandlı eşi sevdiği için yetiştirmeye başladı, şimdi ihraç ediyor!
Antalya'da uzun denemeler sonucu, tropik meyve papayanın en çok talep gören cinsini üretmeye başlayan çiftçi, örtü altında yıl boyunca ürün alıyor, iç pazarın yanı sıra 3 ülkeye de ihracat yapıyor.
Aksu ilçesinde yaşayan emekli Mustafa Uysal, Taylandlı eşi Thipphawan'ın çok sevdiği papayayı üretmek için Kovid-19 salgını döneminde hobi olarak 230 metrekare alana dikim yaptı.
Aldıkları ilk ürünleri kendileri tüketen Uysal çifti, sosyal medyadaki paylaşımlarından sonra Türkiye'nin farklı illerinde yerleşik Uzak Doğululardan yoğun talep alınca hobilerini ticarete dönüştürmeye karar verdi.
Kurduğu bir dönüm serada 10 ağaçla başladığı yetiştiriciliğe 185 ağaçla devam eden Uysal, uzun denemeler sonucu Tayland'dan getirdiği tohumlardan Kakdam (Sri Siam) cinsi papaya üretmeye başladı.
Sarısı meyve, yeşili sebze olarak satılıyor
Uysal, AA muhabirine, lif oranı, vitamin, mineral ve güçlü antioksidan özelliğine sahip papaya üretimini hobiden çıkararak ticari boyuta taşıdığını, bir ağaçtan yıllık 50-60 kilogram ürün aldığını söyledi.
Türkiye'de yaşayan Tayland ve Endonezyalılar başta olmak üzere Uzak Doğuluların papayayı çok tercih ettiğini dile getiren Uysal, yetiştirdiklerinin yanı sıra diğer üreticilerden de ürün satın alarak talebi karşılamaya çalıştığını belirtti.
Papayanın sarısının meyve, yeşilinin sebze olarak satıldığını anlatan Uysal, "Gürcistan, Irak ve Bulgaristan'a gönderiyorum. Özellikle Gürcistan'dan yoğun talep var, orada çok fazla Uzak Doğu restoranı var. Türkiye'de yaşayan Uzak Doğululardan da talep çok." diye konuştu.