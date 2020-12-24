Tayland Kralı'nın resmi metresinin çıplak fotoğrafları sızdı! Manşetlere çıkan skandal fotoğraflar

Evlendikten sadece üç ay sonra Tayland Kralı'nın kendisine atadığı resmi sevgilisinin çıplak fotoğraflarının monarşi karşıtlarına gönderilmesi büyük bir skandal olarak patlarken, bu fotoğraflardan bazılarının İngiliz Daily Mail gazetesine basılması skandalı daha da büyüttü.