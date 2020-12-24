Tayland Kralı'nın resmi metresinin çıplak fotoğrafları sızdı! Manşetlere çıkan skandal fotoğraflar
TAYLAND Kralı'nın resmi metresinin çıplak fotoğrafları sızdı. Sızan 1400 fotoğraftan bazıları İngiliz gazetelerine manşet olunca skandal büyüdü. Tamamen çıplak olduğu fotoğrafların çoğunlukta olduğu belirtiliyor.
Evlendikten sadece üç ay sonra kendisine resmi sevgili/metres ataması yapan Taylan Kralı, pandeminin vurduğu ülkesini bırakıp haremiyle Almanya'da ultra lüks otele kapanmıştı. Ülkede şimdi de resmi sevgilinin 1400'den fazla çıplak fotoğrafının monarşi karşıtlarına sızdırılma krizi yaşanıyor. Aktivistlere gönderilen fotoğraflardan bazılarının İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlanması skandalı daha da büyüttü.
Son dönemde düzenlenen monarşi karşıtı protestolarla dünya manşetlerine taşınan Tayland, bu kez farklı bir şekilde gündemdeydi. Önceki gün, "çıplak fotoğraf krizi" gündeme bomba gibi düştü.
Kral Vajiralongkorn'un karısı Kraliçe Suditha ile resmi sevgili haremi arasındaki açık çekişmeler bu hafta sızdırılan 1400 fotoğrafın haberiyle manşetlere taşındı.
Evlendikten sadece üç ay sonra Tayland Kralı'nın kendisine atadığı resmi sevgilisinin çıplak fotoğraflarının monarşi karşıtlarına gönderilmesi büyük bir skandal olarak patlarken, bu fotoğraflardan bazılarının İngiliz Daily Mail gazetesine basılması skandalı daha da büyüttü.