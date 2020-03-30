Çin'den tüm dünyaya yayılan korona virüs şiddetini arttırırken, dünya liderleri de kendilerini korumaya aldılar. İngiltere Başbakanı ve Kraliyet ailesinden Prens Charles'ın testlerinin pozitif çıktı. Alman lider Merkel ise evde kendini karantinaya alırken, Tayland Kralı, cariyeleriyle beraber kendisini korumak için Alpler'e kapattı.