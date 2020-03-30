Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Covid-19 nedeniyle otel kapattı!
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs hayatı olumsuz etkiledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın virüs testi pozitif çıkarken, Tayland Kralı ise Almanya'da oteli kapattı.
Çin'den tüm dünyaya yayılan korona virüs şiddetini arttırırken, dünya liderleri de kendilerini korumaya aldılar. İngiltere Başbakanı ve Kraliyet ailesinden Prens Charles'ın testlerinin pozitif çıktı. Alman lider Merkel ise evde kendini karantinaya alırken, Tayland Kralı, cariyeleriyle beraber kendisini korumak için Alpler'e kapattı.
Euronews'te yer alan habere göre, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn koronavirüsten korunmak amacıyla 20 kadın ile birlikte kendini karantinaya aldı.
Alman basınında yer alan habere göre, otelin sözcüsü kralın oteli tamamen kapattığını ve homojen bir grup olduğu için tehlike oluşturmadığını ifade ettiğini belirttiler.
Kralın, Bavyera Alpleri'nde yer alan tatil kasabası Garmisch-Partenkirchen'deki lüks bir otelde kendini maiyetiyle birlikte tecrite aldı. 4 yıldızlı oteli tamamen kapatmak için bölge yönetiminden özel izin aldığı belirtiliyor.