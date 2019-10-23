Tayland Kralı Maha korumasını önce resmi metresi ilan etti sonra ünvanlarını söktü
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, eski yakın koruması olan Sineenat Wongvajirapakdi'yi önce 'resmi metresi' ilan etti metresi kraliçe olmak isteyince verdiği unvanları söktü aldı.
Sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çeken 67 yaşındaki Kral Maha, Mayıs'ta eski koruması olan 41 yaşındaki Kraliçe Suthida'yla evlenmiş, iki ay sonra 34 yaşındaki Sineaat'ı 'resmi metresi' ilan etmişti.
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Tayland Kralı, Wongvajirapakdi'ye 'kralın soylu eşi' ünvanı ve tümgenerallik rütbesi unvanını vermişti.
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Ancak, Wongvajirapakdi'ye ilişkin Kraliyetten yapılan resmi açıklamaya göre, genç kadın tüm ayrıcalıklarını kaybetti.
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Kraliçe olmak istedi
Bunun nedeni ise Wongvajirapakdi'nin 'aşırı hırslı' olması ve 'kendini kraliçenin statüsüne yükseltmeye çalışması' olarak açıklandı.
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