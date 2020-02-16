Tayfun Erdoğan kimdir Survivor'da Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan annesi kim?

Survivor 2020 Gönüllüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan oldu. Peki babası Emrah hakkında söyledikleri ile olay olan Tayfun Erdoğan kimdir, kaç yaşında aslen nereli ve Tayfun Erdoğan'ın annesi kim?