Tayanç Ayaydın taciz iddialarına suskunluğunu bozdu! "Taciz etmedim"
Oyuncu Doğa Lara Akkaya, meslektaşı Tayanç Ayaydın'dan taciz gördüğünü iddia etmiş ve mesajlarını ifşa ettmişti. Akkaya'nın iddialarının adından Ayaydın'dan günler sonra açıklama geldi: "Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim."
Birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapan Mesut Adlin'in, reşit olmayan kız çocuğuna yazdığı mesajların yayınlanmasıyla başlayan ifşa dalgası dizi, film sektörüne de sıçradı.
2022 yılında yayınlanan 'Tozluyaka' dizisindeki eski rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu söyleyerek sosyal medya hesabından mesajlarını yayınlayan Doğa Lara Akkaya, "Bu adam evli. Büyüğündür, sus dediler" ifadeleriyle yaşadığı baskıya isyan etti.
Oyuncu, "Ben 21 yaşındaydım, ilk işimdi, ağzımı açamadım. Ben kendimi yakıyorum, kız kardeşlerimin arkasındayım, peki sizin benim arkamda duracağınıza nasıl güveneceğim? Yine yalnız mıyım?" sözleriyle sektördeki "sessizliğe" tepki gösterdi.
ATTIĞI MESAJ
10 yıllık evli olan Tayanç Ayaydın'ın, Lara Akkaya'ya, "Dünyanın en güzel kadını!" ve "Bana bir fotoğraf at içinde sadece sen olsun" gibi ifadeler kullandığı görüldü. Oyuncunun iddialarının ardından günlerdir sessiz kalan Tayanç Ayaydın sonunda suskunluğunu bozdu ve sosyal medya üzerinden şu açıklama yaptı: