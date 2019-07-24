Tavuk üretim çiftliğinde foseptiğe düşen ayı kurtarıldı
Bolu'da tavuk üretim çiftliğindeki foseptiğe düşen ayı, iş makinesi yardımıyla çukurun üzerindeki malzemeler kaldırılarak kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Demirciler köyü Çam mevkisindeki tavuk üretim çiftliğinin foseptiğine bir ayının düştüğünü gören çalışanlar, durumu yetkililere bildirdi.
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Daha sonra iş makinesi yardımıyla çukurun üzerindeki malzemeler kaldırılarak, ayı kurtarıldı. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şubesi, itfaiye ve jandarma ekipleri, çukurun çevresinde inceleme yaptı.
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Tellerin üzerinden atlayan ayı, ormanlık alana gitti. Bu arada, kurtarma çalışması sırasında ekipler, korunmak için itfaiyeye ait aracın üzerinde bekledi.
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