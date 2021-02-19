Tavuk pazarında başlamıştı 'hazine' seçildi! Kapalıçarşı'da 45 yıla ulaşan el işçiliği

On iki yaşında çırak verildiği Yeşilçimen'den kaynak yapmayı öğrendiğini anlatan Susmak, şöyle devam etti:

Tavuk pazarı adı verilen Kapalıçarşı'nın yanında bir han vardı. O hanın en üst katı ustamın atölyesiydi. Makinenin kaynağını yapmak için ustam saatlerce uğraşırdı. Kaynak yapmayı ve birçok şeyi orada yapmayı öğrendikten sonra Kapalıçarşı'da Levan Gedik ustanın yanında çalışmaya başladım. O ustam da bana çok büyük imkanlar tanıdı. Bir insana verilen en büyük imkan güvenilirliktir. Bana çok güvendi.