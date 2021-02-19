Tavuk pazarında başlamıştı 'hazine' seçildi! Kapalıçarşı'da 45 yıla ulaşan el işçiliği
45 yıllık kuyum ustası Surmak Susmak, 'Kapalıçarşı'nın yaşayan insan hazinesi' olarak ödüllendirildi. Değerli taşlara el işçiliğiyle hayat veren 'hazine', mesleğe başlama hikayesini anlattı.
Kuyumculuk hayatına 1972'de Kapalıçarşı'daki bir atölyede çırak olarak başlayan 62 yaşındaki Susmak, tasarımlarını sanatla bağdaştırmış önemli ustalar arasında yer alıyor.
1980'de açtığı mağazasında mesleğini sürdüren, sayısız tasarıma imza atarak, birçok sanatçı yetiştiren Susmak, tasarımlarını, çocuklukta başladığı ve hayatını adadığı sanatını, ustalığını anlattı.
Çocuk yaşta tanıştı: Susmak, çocuk yaşta kuyumculukla tanıştığını, babasının meslek öğrenmesi için kendisini Kapalıçarşı'da Antranik Yeşilçimen'in yanına verdiğini söyledi. Susmak, eskiden sanatçıların yerinin çok ufak dükkanlar olduğunu, burada güvenilir insanlarla çalışıldığını kaydetti.
On iki yaşında çırak verildiği Yeşilçimen'den kaynak yapmayı öğrendiğini anlatan Susmak, şöyle devam etti:
Tavuk pazarı adı verilen Kapalıçarşı'nın yanında bir han vardı. O hanın en üst katı ustamın atölyesiydi. Makinenin kaynağını yapmak için ustam saatlerce uğraşırdı. Kaynak yapmayı ve birçok şeyi orada yapmayı öğrendikten sonra Kapalıçarşı'da Levan Gedik ustanın yanında çalışmaya başladım. O ustam da bana çok büyük imkanlar tanıdı. Bir insana verilen en büyük imkan güvenilirliktir. Bana çok güvendi.