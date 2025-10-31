BIST 10.837
Tatlıses ailesinde kriz! İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e uzaklaştırma kararı aldırdı

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses'in bir süredir dargın olduğu biliniyordu. İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan bir hamle geldi. Ünlü isim oğlu Ahmet Tatlıses'e karşı uzaklaştırma kararı aldırdı.

Bir süredir oğlu Ahmet'le dargın olan İbrahim Tatlıses'ten beklenmedik bir hamle geldi. İbrahim Tatlıses, oğluna uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme kararı belli oldu ve Tatlıses oğlu Ahmet'e uzaklaştırma kararını aldırdı. 

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mahkeme, Ahmet'e babasına yaklaşmaması için 'elektronik takip' kararı verdi. Karar gereği, Ahmet'e elektronik kelepçe takıldı.

Ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de 'elektronik izleme cihazı' teslim edildi.

