Tatlıses Ailesinde kırgınlıklar bitti! "Yeter ki babamız iyi olsun"
İbrahim Tatlıses’in yoğun bakımda tedavi gördüğü günlerde ailesi tek yürek oldu. Araları açık olan Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak, babalarını ziyaret ederek “Yeter ki babamız iyi olsun” mesajı verdi. En küçük kızı Elif Ada ise 13. yaş gününde “Dileğim babam” paylaşımıyla duygulandırdı.
İbrahim Tatlıses’in hastalığı, davalık olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses ile arasındaki buzları eritti. Babalarını hastanede ziyaret eden kardeşlerden Ahmet Tatlıses, “Evlatları onu seviyor, yeter ki babamız iyi olsun” derken; Dilan Çıtak ise “Kimse dargınlık istemiyor” sözleriyle dikkat çekti.
Öte yandan Bursa’da annesiyle yaşayan en küçük kızı Elif Ada, 13. yaş gününde “Geçen hafta da bugün de dileğim aynı: Babam” mesajını paylaştı.
Yoğun bakımda tedavi gören İbrahim Tatlıses’in ailesi zor günlerde birlik oldu. Tatlıses’in arasının açık olduğu çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak, babalarını hastanede ziyaret etti. Geçen yıl Bodrum’da yaşadıkları kavga sonrası Tatlıses’in dava açtığı kızı Dilan Çıtak ile sanatçının mahkemeden uzaklaştırma kararı çıkardığı büyük oğlu Ahmet Tatlıses, babalarının isteğiyle onun yanına girebildi. Uzaklaştırma kararı nedeniyle ayağında elektronik kelepçe olan Ahmet Tatlıses ziyaret sonrası açıklama yaptı. Tatlıses “Babamız iyi, yoğun bakımda. İnşallah daha da iyi olacak” dedi. Kendisinin de kısa süreli bir rahatsızlık yaşadığını belirtti.