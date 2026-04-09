Tatlıses Ailesinde kırgınlıklar bitti! "Yeter ki babamız iyi olsun"

Yoğun bakımda tedavi gören İbrahim Tatlıses’in ailesi zor günlerde birlik oldu. Tatlıses’in arasının açık olduğu çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak, babalarını hastanede ziyaret etti. Geçen yıl Bodrum’da yaşadıkları kavga sonrası Tatlıses’in dava açtığı kızı Dilan Çıtak ile sanatçının mahkemeden uzaklaştırma kararı çıkardığı büyük oğlu Ahmet Tatlıses, babalarının isteğiyle onun yanına girebildi. Uzaklaştırma kararı nedeniyle ayağında elektronik kelepçe olan Ahmet Tatlıses ziyaret sonrası açıklama yaptı. Tatlıses “Babamız iyi, yoğun bakımda. İnşallah daha da iyi olacak” dedi. Kendisinin de kısa süreli bir rahatsızlık yaşadığını belirtti.