Tatlı krizi nasıl geçer damağınıza bir parça yapıştırın ve...
Tatlı krizleri nasıl geçer, tatlı krizleri geldiğinde ne yenmeli sorularının yanıtlarını sizler için hazırladık. Tatlı krizlerini atlatmak için birbirinden farklı yolları haberimizde bulabilirsiniz. İşte onlardan biri... Tatlı krizini atlatmak için kuru meyvelerden küçük parçalar kopararak damağınıza yapıştırın.
Canınız herhangi bir nedenle tatlı istediginde hemen bir bardak su için, mümkünse soğuk olsun.
Hemen bir kahve yapın. Türk kavesi, filtre fark etmez. Laktozsuz sütle tatlandırın. Sütün içindeki şeker krizi gidermede size yardımcı olacaktır.
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Elinizin altında hurma, kuru kayısı veya kuru erik olsun. Bunlardan az ölçülerde minik minik kopararak ve damağınaz yapıştırarak yiyin.
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Tatlı isteyeceğinizi bildiğiniz günlerde mevsimine göre meyve haşlayın. Örneğin, armut, balkabagi gibi (şekersiz tabi) üstüne 1 tatlı kaşığı labne peynir etkeyin.
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Yulaf, pekmez, elma rendesi, tarcın kullanarak kendinize kurabiye yapın ve bu masum tatlıyı tüketin. Tabi sınırsız değil, sadece 1-2 parça.
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