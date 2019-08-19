Tatilleri kabusa döndü Nevşehir'de 52 turist otelleri değil hastaneleri doldurdu

Yabancı turistlerin konakladıkları otelin dışında bazı restoranlarda da yemek yediklerine yönelik bilgi edindiklerini dile getiren Çekiç, “Otelde konaklayan 280 müşteri var. Tüm müşteriler aynı yemekleri yedi. Öğle yemeğini başka yerlerde yiyenler var. Otelden mi kaynaklı yoksa yemek yedikleri şirketle mi alakalı bunlara bakacağız. Ayrıca, yemeklerin numuneleri alındı. Onları inceleyecekler gerekli işlimler yapılacak. Sabah taburcu olurlar” ifadelerini kullandı.