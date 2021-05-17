Tatili ucuza getirin! Türkiye'nin en uygun 10 tatil yeri!
Tatil masrafları cebinizi yakmasın istiyorsanız Türkiye'nin en uygun, gözde tatil beldelerine göz atmalısınız. İşte sizin için hazırladığımız Türkiye'deki en ucuz tatil beldeleri...
Tüm bir yılın yorgunluğunu tatille çıkartmak hepimizin hakkı. Ancak her zaman bütçemiz tatil için uygun olmayabiliyor. Sizin için listelediğimiz hem uygun fiyatlı hem de eşsiz tatil yerleriyle tatili ucuza getirebilirsiniz. İşte bu yaz tatilin keyfini çıkarabileceğiniz 10 yer...
Assos / Çanakkale
Kuzey Ege’nin en güzel yerlerinden olan Assos, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli adasının tam karşısında yer alıyor.
Erdek
Erdek, Marmara Denizi'ne kıyısı olup Kapıdağ Yarımadası'nın güneybatısında yer almaktadır. Erdek doğal güzellikleri, temiz havası, plajlarıyla tam bir turizm cennetidir. Çevresinde bulunan Kyzikos Antik Kent, Seyitgazi Tepesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Tekne turlarıyla çevresinde bulunan Avşa, Marmara, Zeytinli ve Paşalimanı adalarını gezebilirsiniz.
Foça - İzmir
İzmir’in sahil ilçelerinden olan Foça, Ege kıyısının popüler kasabaları Ayvalık ve Alaçatı gibi çok sayıda taş Rum evine ev sahipliği yapsa da çok fazla tanınmıyor.