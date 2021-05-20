Tatili nasıl ucuza getirebilirim? İşte ekonomik tatil yapmanın 10 yolu!
Yaz mevsiminin gelmesiyle tatil planları yapılmaya başlandı. Tatili planı yaparken hepimizin dikkat ettiği bir nokta da ekonomik olması. Ucuz tatilin sırlarını açıklıyoruz!
1-Bileti ucuza getirin
Tatil biletleri alındığı anda tatil masrafları başlar. Eğer tatili ucuza getirmek istiyorsanız kesinlikle ulaşımdan başlamalısınız. Havayolu şirketlerinin fiyatlarının yaz döneminde pahalandığını ve özellikle de tatil merkezlerine uçuş fiyatlarının arttığını unutmayın. Gideceğiniz ülke ya da şehre ucuz bilet bulmak için Skyscanner, Airfarewatchdog gibi siteleri takip edebilirsiniz. Unutmayın bu işe ne kadar erken karar verip ne kadar erken başlarsanız o kadar kârlı çıkarsınız.
2-Gemiyi tercih edin
Cruise olarak bilinen gemilerle yapılan turistik amaçlı geziler, kumar, spa ve içki keyfi yapmaktan feragat etmek isteyenlere, yeni yerleri çok daha ucuza görme şansı sunuyor.
3-Sokak lezzetlerini de deneyin
Tatilde en çok para harcanan konulardan birisi de yeme-içmedir. Bu konuda tasarruf yapmak istiyorsanız önceden gideceğiniz ülkenin ya da şehrin mutfak kültürünü ve orada nelerin mutlaka tadılması gerektiğini araştırın. Bunu yapmanız halinde iyi bir yemek için illa da pahalı bir restorana gitmenize gerek olmadığını göreceksiniz. Her ülkenin, şehrin illa ki biraz salaş ama orijinal lezzetler sunan bir lezzet durağı vardır. İlla şık bir mekâna gitmeniz gerekiyorsa da yemeğinizi önceden yiyip mekânda kahveyle idare edin.
4-Tek seçenek otel değil
Şık bir otelde kalmak yerine, ev değişim programlarını, dönemsel kiralanan apart evleri ya da günlük ücretleri oldukça düşük olan üniversite yurtlarını değerlendirebilirsiniz. Hatta mutfağı olan bir yer bulursanız, dışarıda yemek yeme maliyetinden de kurtulmuş olursunuz.