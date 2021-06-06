Tatile gitti hayatı değişti! Aşkı için İstanbul'dan vazgeçti Antalya'da besiciliğe başladı

"Mahalleli beni İstanbullu gelin olarak bilir"

Hor, "İstanbul’dan sonra burada nasıl yaşarım diye düşündüm açıkçası. Allah nasip etti evlendik ve buralı oldum. Başta beyimin ailesi kabul etmedi. Nasıl olur uyum sağlar mı diye. Mahalleli beni İstanbullu gelin olarak bilir. Daha bir gün makyajımı yapmadan güne başlamadım” diye konuştu.