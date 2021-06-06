Tatile gitti hayatı değişti! Aşkı için İstanbul'dan vazgeçti Antalya'da besiciliğe başladı
Tatile gittiği Antalya'da Seher Hor'un hayatı bambaşka bir evreye yöneldi. Burada eşiyle tanışan kadın, aşkı için şehir hayatından vazgeçti. Mahallede 'İstanbullu gelin' olarak tanınmaya başladı.
Seher Hor, İstanbul’da yaşarken gezmek için geldiği Antalya'nın Aksu ilçesinde bugün 32 yıldır evli olduğu eşiyle tanıştığını, evlenme teklifi aldığını ve kendini doğal yaşamın içerisinde bulduğunu ifade etti.
Seher Hor, “Ben 5 yaşındayken ailem Ankara’dan İstanbul’a taşınmış. Uzun yıllar İstanbul’da yaşadık. 32 sene önce ablamla birlikte buraya gezmeye geldik. Burada beyimle tanıştım. 10 gün içinde evlenme teklifi aldım." dedi.
"Mahalleli beni İstanbullu gelin olarak bilir"
Hor, "İstanbul’dan sonra burada nasıl yaşarım diye düşündüm açıkçası. Allah nasip etti evlendik ve buralı oldum. Başta beyimin ailesi kabul etmedi. Nasıl olur uyum sağlar mı diye. Mahalleli beni İstanbullu gelin olarak bilir. Daha bir gün makyajımı yapmadan güne başlamadım” diye konuştu.
"8 senedir büyükbaş hayvan besliyorum"
Her gün saat 07.00’de uyandığını ve makyajını yaptıktan sonra güne başladığını kaydeden Seher Hor, “Beyim inekleri hazırlarken aşağı iniyorum. Otlarımızı hazırlıyoruz. İneklerimizi sağıyoruz, şişelerimize dolduruyoruz, perakende satış yapıyorum. 8 senedir büyükbaş hayvan besliyorum” dedi.