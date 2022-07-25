Tatile gidenlerin yeni belası Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi paniği! Temizlendikçe artıyor
Yaz tatilinizi zehir edecek deniz kestaneleriyle ilgili önemli bir uyarı geldi. AKDENİZ'in sahil kesimlerinde tespit edilen zehirli deniz kestanesi bölge halkını tedirgin ediyor.
Turizm bölgelerinden Akdeniz'in Mersin sahilinde 2 ay önce 9 metrekarelik alanlarda zehirli dikenlere sahip deniz kestanesi tespit edilmişti. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından temizlenen bölgede yeniden aynı türe rastlandı.
Yetkililerin açıklamalarına göre 2 ay aralıklarla deniz kestanesinin artış oranı yüzde 108 olarak belirlendi.
Akdeniz'in turizm bölgelerinden Mersin’de belirlenen 9'ar metrekarelik iki noktada uzun zehirli dikenlere sahip istilacı tür deniz kestanelerinin yoğunluğunun iki ay içerisinde temizlendikten sonra yeniden yerleşme oranı yüzde 108 olarak tespit edildi.
Toplam 18 metrekare alanda ikinci kez yapılan dalışlarda 37 adet deniz kestanesi çıkması dikkat çekerken, 2 ay önceki çalışmada 34 adet çıktığını belirten Proje Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Ayas, ortaya çıkan yüzde 108’lik artışın istila etme potansiyelini gösterdiğini söyledi.