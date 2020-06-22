Tatile çıkacaklar dikkat! Tatil beldelerinin koronavirüs haritası bakın
Yeni tip koronavirüs salgının kontrol altına alınması ve sonrasında gelen normalleşme adımları ile birlikte iç turizmde küçük küçük hareketlenmeler başladı. Ancak halen tam olarak sezona başlayamayan tatil merkezlerinin 1 Temmuz'dan itibaren hareketlenmesi bekleniyor. Tatile çıkmayı düşünen vatandaşlar için tatil beldelerinin korona yoğunluk haritalarına bakmalarında çok önemli fayda var.
Türkiye'de koronavirüs vakalarının kontrol altına alınması ve yaz sıcaklarının gelmesi birlikte vatandaşlar tatil beldelerine yöneldi. Devam eden kısıtlamalarda gevşeme ve yurtdışı uçuşların sayısının artacak olması beklentisi turizmciyi umutlandırıyor. Umut veren bir diğer veri ise salgının tatil merkezlerindeki etkisi. Ancak tatilciler açısından unutulmaması gereken en önemli husus koronavirüs riskinin en aza indirilmesi. Tatile cıkmayı planlayanlar için ülkemizdeki ünlü tatil beldelerinin koronavirüs haritasını derledik...
Sağlık Bakanlığı verilerine göre bazı beldelerde mevcut durumda hiç vaka görülmezken olanlarda ise düşük yoğunluk gözleniyor.
Antalya
Bakanlığın yüksek riski 'kırmızı' ile gösterdiği haritalarda bu durumda olan turizm merkezi yok. Mavi ile gösterilen düşük riskin en yoğun görüldüğü yer ise Antalya merkezi. Ancak burada da Kaş, Finike, Kumluca gibi ilçe merkezlerinde salgın konusunda hiçbir sıkıntı görülmüyor.
Durum turizmci için umut verici ancak yoğunluk arttığında kurallara uyulmasının önemini de gösteriyor. İşte belde belde korona vakalarının görüldüğü turizm merkezlerinde durum...