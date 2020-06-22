Tatile çıkacaklar dikkat! Tatil beldelerinin koronavirüs haritası bakın

Türkiye'de koronavirüs vakalarının kontrol altına alınması ve yaz sıcaklarının gelmesi birlikte vatandaşlar tatil beldelerine yöneldi. Devam eden kısıtlamalarda gevşeme ve yurtdışı uçuşların sayısının artacak olması beklentisi turizmciyi umutlandırıyor. Umut veren bir diğer veri ise salgının tatil merkezlerindeki etkisi. Ancak tatilciler açısından unutulmaması gereken en önemli husus koronavirüs riskinin en aza indirilmesi. Tatile cıkmayı planlayanlar için ülkemizdeki ünlü tatil beldelerinin koronavirüs haritasını derledik...