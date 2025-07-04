Tatilden paylaştılar! Pelin Akil ve Anıl Altan'dan boşanma sonrası ilginç kareler...
Uzun bir evliliğin ardından boşanan ve magazin gündeminde yer alan Pelin Akil ve Anıl Altan bu kez de çocukları ile verdikleri aile pozları ile dikkat çekiyor. İşte ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından yayınladıkları o mesajlar
8 yıllık evliliğin ardından boşanma kararları ile gündem olan Anıl Altan ve Pelin Akil çifti, bu kez ikiz kızlarıyla verdikleri pozlarla dikkatleri üzerlerine çekti.
Ayrılık sonrası ilk kez bu kadar net bir aile mesajı veren çiftin paylaşımları, takipçilerini hem duygulandırdı hem şaşırttı! İşte o kareler…
BOŞANMA KARARI ALMIŞLARDI
Ünlü oyuncu Pelin Akil, geçen haflarda görüntülendiği bir etkinlikte 8 yıllık eşi Anıl Altan ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.
Ayrılık kararı kamuoyuna yansıdıktan sonra hem Altan hem de Akil'in sosyal medya paylaşımları, takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.