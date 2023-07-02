Tatilden İstanbul'a dönüş çileye döndü! Zincirleme trafik kazaları otobanı felç etti

9 günlük Kurban Bayramı tatil sona erdi, İstanbullular evlerine dönmek için iki gündür yollarda. Ancak dönüş yolundaki kalabalık dönüş yolunu yine çileye çevirdi. Hele bir de peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazaları trafiği durma noktasına getirdi. Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen 3 zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, bir süre trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.