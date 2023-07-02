Tatilden İstanbul'a dönüş çileye döndü! Zincirleme trafik kazaları otobanı felç etti
Kurban Bayramı tatili sona ererken İstanbul'a dönüş tam bir çileye döndü. Aşırı yoğunluğa peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazaları da eklenince Bolu Dağı geçişinde kilometrelerce kuyruk oluştu.
9 günlük Kurban Bayramı tatil sona erdi, İstanbullular evlerine dönmek için iki gündür yollarda. Ancak dönüş yolundaki kalabalık dönüş yolunu yine çileye çevirdi. Hele bir de peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazaları trafiği durma noktasına getirdi. Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen 3 zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, bir süre trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki viyadük üzerinde belirli aralıklarla 14 otomobilin karıştığı 3 zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık görevlileri bazı sürücü ve yolculara ayakta müdahale etti.
Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri, sürücüleri Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda ulaşım, otomobillerin kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.